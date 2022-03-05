Жителі Херсона вийшли на протест проти окупантів. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n167960-jyteli-hersona-vyyshly-na-protest-proty-rosiyskyh-okupantiv-foto-video.html

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У Херсоні місцеві жителі влаштували мирну акцію проти російських загарбників.

Сьогодні, 5 березня, велика кількість цивільних з українськими прапорами зібралися в центрі міста на площі Свободи. Хоча люди й були мирно налаштовані, окупанти відкрили вогонь з автоматів у повітря. Люди скандували: «Геть з України, додому!». Про це повідомляє місцеве видання «Херсон.online».

Зазначається, що беззбройні херсонці не побоялися пострілів та прийшли до стели пам’яті героїв Небесної сотні.

Тим часом в мережі з’явилося відео, як у Мелітополі місцеві жителі намагаються вигнати з міста російських загарбників. Цивільні безстрашно йдуть на озброєних солдатів та закликають їх забиратися з міста. Люди не зважають на попереджувальні постріли у відповідь.

Увага на відео присутня ненормативна лексика!

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Нагадаємо, 4 березня Херсоні місцеві мешканці вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги президента РФ Володимира Путіна. Про цю провокацію з метою зробити сюжет для російської пропаганди раніше попереджала українська влада.

Джерело: «Херсон.online»