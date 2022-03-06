Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эвакуация из Ирпеня под обстрелами россиян - погибли по меньшей мере восемь человек (ВИДЕО)

Эвакуация из Ирпеня под обстрелами россиян — погибли по меньшей мере восемь человек (ВИДЕО)

6 мар 2022, 21:59
999

Евакуація людей з Ірпеня 6 березня відбувалася під обстрілами росіян. Загинули щонайменше восьмеро цивільних.

Росіяни відкрили вогонь по мирних жителях, які намагалися залишити місто, яке перебуває під постійними обстрілами.



.

Сьогодні з Ірпеня правоохоронці й рятувальники вивели із зони бойових дій 200 людей, з них 50 дітей. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом російських окупантів.

Нагадаємо, що 5 березня евакуація зірвалася через обстріл залізниці. Рашисти фактично припинили рух потягів, коли перебили колію між Ірпенем та Києвом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров