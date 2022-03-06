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Ракурс
Новое оборонное вооружение от Британии и партнеров Джонсон пообещал Украине

Новое оборонное вооружение от Британии и партнеров Джонсон пообещал Украине

6 мар 2022, 21:11
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Війна Росії проти України триває, окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території нашої держави. Британія тим часом готова забезпечувати Україну новим оборонним озброєнням.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про це президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови.

Лідери обговорили невідкладні потреби Збройних сил України та прем'єр-міністр зобов’язався працювати з партнерами для подальшого забезпечення оборонним обладнанням, — йдеться у заяві британського уряду.

Президент Зеленський у своєму Twitter розповів, що обоє лідерів засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Також було обговорено подальше посилення санкцій проти Росії та узгодження наступних спільних кроків.



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Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав інших лідерів приєднатися до плану з шести пунктів щодо реагування на вторгнення Росії в Україну.

Тим часом розвідка Великої Британії 6 березня розповіла, що російські війська використовують тактику Чечні та Сирії, оскільки зіткнулися з великою силою опору українських сил.

Источник: Ракурс


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