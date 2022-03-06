В России мобилизуют новое «пушечное мясо» для войны с Украиной

https://racurs.ua/n168026-v-rossii-mobilizuut-novoe-pushechnoe-myaso-dlya-voyny-s-ukrainoy.html

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Мобілізація в Росії проводиться таємними через великі втрати на війні з Україною. Також агресор збільшив поширення пропагандистських матеріалів щодо «звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму».

У зв’язку зі значними втратами, які зазнали окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, — повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, що Росія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення.

Зокрема, вдень було завдано удару по аеропорту в Вінниці, протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших міст.

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У населеному пункті Липці в Харківській області окупанти забирали телефони місцевих жителів, змушують одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будинках вивішувати білі ганчірки, — додали у Генштабі.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, з початку війни загинуло понад 11 тис. російських військовослужбовців.