Вимкнути бензоколонку - як Захід відмовляється від російських енергоресурсів

https://racurs.ua/ua/n168109-vymknuty-benzokolonku-zahid-gotuietsya-vidmovytysya-vid-rosiyskyh-energoresursiv.html

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У ЄС узгодили проект домовленостей, які розглядатимуть на саміті лідерів країн 10—11 березня.

Як повідомляє Reuters, у проекті вказано, що ЄС ухвалить рішення про поетапну відмову від російського газу, вугілля та нафти. Також на саміті обговорюватимуть укріплення обороноздатності та заявку України на членство в Євросоюзі.

Тим часом адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів навіть без участі союзників у Європі.

Про це Reuters повідомили дві особи, знайомі з обговоренням цього питання.

Очікується, що 7 березня президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їхньої підтримки щодо заборони імпорту.

Білий дім також веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону про заборону російського імпорту.

Остаточне рішення ще не прийняте, але «швидше за все, це будуть лише США, якщо це станеться», сказало джерело агенції, маючи на увазі заборону імпорту нафти з РФ.

Раніше Німеччина, найбільший покупець російської сирої нафти, відкинула плани заборонити імпорт енергоресурсів.

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Видання NYT повідомило, що Джо Байден навіть розглядає можливість ослаблення санкцій проти Венесуели, щоб вона могла почати видобувати більше нафти та продавати її на міжнародному ринку.

Цей крок буде спрямований на зниження глобальної залежності від російської нафти та її ізоляцію від одного з її ключових союзників у Південній Америці.