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Ракурс
Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії

7 бер 2022, 22:59
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Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта.

Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова — російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів рашистської армії.

Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Герасимова, фото - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль «За повернення Криму».



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В ГУР опублікували записи радіоперехоплення ворога, які свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на території України знищили заступника командувача 41- загальновійськової армії Центрального військового округу Російської Федерації, колишнього комдива 7 дивізії ВДВ генерал-майора Андрія Суховецького

Джерело: Ракурс


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