Ракурсhttps://racurs.ua/
Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії
Під Харковом ліквідували генерал-майора російської арміїhttps://racurs.ua/ua/n168108-pid-harkovom-likviduvaly-general-mayora-rosiyskoyi-armiyi.htmlРакурс
Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта.
Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова — російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів рашистської армії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль «За повернення Криму».
.
В ГУР опублікували записи радіоперехоплення ворога, які свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що на території України знищили заступника командувача 41- загальновійськової армії Центрального військового округу Російської Федерації, колишнього комдива 7 дивізії ВДВ генерал-майора Андрія Суховецького