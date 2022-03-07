Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

https://racurs.ua/ua/n168108-pid-harkovom-likviduvaly-general-mayora-rosiyskoyi-armiyi.html

Ракурс

Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта.

Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова — російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів рашистської армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль «За повернення Криму».

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В ГУР опублікували записи радіоперехоплення ворога, які свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на території України знищили заступника командувача 41- загальновійськової армії Центрального військового округу Російської Федерації, колишнього комдива 7 дивізії ВДВ генерал-майора Андрія Суховецького