Що робити з полоненими окупантами - версія МВС

https://racurs.ua/ua/n168107-scho-robyty-z-polonenymy-okupantamy-versiya-mvs.html

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Усі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.

Про це 7 березня повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі українських телеканалів.

Зараз у нас питання, де розміщувати полонених. Через Міністерство юстиції це питання вирішуємо. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці, — сказав міністр.

Він повідомив, що в Україні бачать розпач в очах противника — бажання кинути свою техніку та забратися.

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Дуже багато полонених, бо вони самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її та кажуть, що хочуть йти. Багато полонених захоплює Національна гвардія, Національна поліція. Але ворога не варто недооцінювати, — сказав Монастирський.

Точна кількість російських військовополонених в Україні наразі не вказувалася, але усі структури ЗСУ щодня публікують десятки зізнань та відео затриманих загарбників.