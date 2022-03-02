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Ракурс
Полонені в Україні росіяни просять матерів піднімати людей проти Путіна

Полонені в Україні росіяни просять матерів підіймати людей проти Путіна (ВІДЕО)

2 бер 2022, 23:06
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Відео з російськими військовополоненими — хороший спосіб показати країні-агресору, що насправді відбувається в Україні.

Мамо, треба піднімати людей проти Путіна! — так один із «визволителів» намагався донести своїй матері, що мовчання в РФ дорівнює тисячам смертей їхніх синів.

А от затриманий на Миколаївщині співробітник Головного управління розвідки РФ просив матір, щоб вона забрала його з України.

Українські спецслужби зазначають, що віддають всіх полонених — достатньо, щоб за ними приїхали батьки.

Крім того, усі російські військовополонені під час розмов з рідними просять їх звертатися у Комітет солдатських матерів РФ.



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Сьогодні Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомили, що після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон.

Джерело: Ракурс


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