Близьке коло Путіна упевнене, що у нього потік дах - Данілов

https://racurs.ua/ua/n167858-blyzke-kolo-putina-upevnene-scho-u-nogo-potik-dah-danilov.html

Ракурс

Близьке коло Путіна впевнене, що той несповна розуму. Про це під час телемарафону 2 березня розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Переважна більшість російських посадовців і тих, хто працює у топ-компаніях, переконані, що у Путіна якесь захворювання. Вони вважають, що там треба до лікарів звертатися, — сказав Данілов.

Він також повідомив, що безпосереднього наступу не ведеться, але війська Білорусі переведені у готовність № 1, а наступ ЗСУ на Горлівку вважає звичною справою, оскільки «це українське місто» і «ми забираємо своє".

Все виконується згідно з планом, який є у наших структурах. Якщо ворог думає, що ми будемо лише захищатися — вони помиляються. Окупанти не розуміють, куди вони попали і дезорієнтовані. Налякані та без пального. Вони мають бажання лише потрапити додому, — заявив Данілов.

Російська Федерація не має контакту із 8 тис. своїх військових. За словами Данілова, це не означає, що вони всі загинули, але до 6 тис. росіян назавжди залишилися в Україні.

Крім того, Київ працює над питанням закриття неба над Україною.

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