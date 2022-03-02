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Близкий круг Путина уверен, что у него потекла крыша – Данилов
Близкий круг Путина уверен, что у него потекла крыша — Даниловhttps://racurs.ua/n167858-blizkiy-krug-putina-uveren-chto-u-nego-potekla-krysha-danilov.htmlРакурс
Близьке коло Путіна впевнене, що той несповна розуму. Про це під час телемарафону 2 березня розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
Переважна більшість російських посадовців і тих, хто працює у топ-компаніях, переконані, що у Путіна якесь захворювання. Вони вважають, що там треба до лікарів звертатися, — сказав Данілов.
Він також повідомив, що безпосереднього наступу не ведеться, але війська Білорусі переведені у готовність № 1, а наступ ЗСУ на Горлівку вважає звичною справою, оскільки «це українське місто» і «ми забираємо своє".
Все виконується згідно з планом, який є у наших структурах. Якщо ворог думає, що ми будемо лише захищатися — вони помиляються. Окупанти не розуміють, куди вони попали і дезорієнтовані. Налякані та без пального. Вони мають бажання лише потрапити додому, — заявив Данілов.
Російська Федерація не має контакту із 8 тис. своїх військових. За словами Данілова, це не означає, що вони всі загинули, але до 6 тис. росіян назавжди залишилися в Україні.
Крім того, Київ працює над питанням закриття неба над Україною.
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Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання № 1, — вважає Данілов.