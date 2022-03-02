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Ракурс
Близкий круг Путина уверен, что у него потекла крыша – Данилов

Близкий круг Путина уверен, что у него потекла крыша — Данилов

2 мар 2022, 22:21
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Близьке коло Путіна впевнене, що той несповна розуму. Про це під час телемарафону 2 березня розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Переважна більшість російських посадовців і тих, хто працює у топ-компаніях, переконані, що у Путіна якесь захворювання. Вони вважають, що там треба до лікарів звертатися, — сказав Данілов.

Він також повідомив, що безпосереднього наступу не ведеться, але війська Білорусі переведені у готовність № 1, а наступ ЗСУ на Горлівку вважає звичною справою, оскільки «це українське місто» і «ми забираємо своє".

Все виконується згідно з планом, який є у наших структурах. Якщо ворог думає, що ми будемо лише захищатися — вони помиляються. Окупанти не розуміють, куди вони попали і дезорієнтовані. Налякані та без пального. Вони мають бажання лише потрапити додому, — заявив Данілов.

Російська Федерація не має контакту із 8 тис. своїх військових. За словами Данілова, це не означає, що вони всі загинули, але до 6 тис. росіян назавжди залишилися в Україні.

Крім того, Київ працює над питанням закриття неба над Україною.



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Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання № 1, — вважає Данілов.

Источник: Ракурс


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