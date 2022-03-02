Рашисты ударили по вокзалу в Киеве, там продолжается эвакуация гражданских

https://racurs.ua/n167857-rashisty-udarili-po-vokzalu-v-kieve-tam-prodoljaetsya-evakuaciya-grajdanskih.html

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Російські військові увечері 2 березня завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується. Відзначимо, що неподалік, на проспекті Повітрофлотському знаходиться офіс Міноборони України.

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, російські окупанти поцілили в теплотрасу поруч з Південним вокзалом. «Частина Києва може лишитися без тепла, — заявив він.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив про обстановку в столиці.

Упродовж дня в місті в деяких районах у двори влучили кілька снарядів. Жертв і поранених немає. Загорілися кілька автівок. Пошкоджено приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільського району, — розповів міськи йголова.

3 березня після закінчення комендантської години, з 07.00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде.

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