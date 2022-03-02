Как и 100 лет назад - под Крутами украинцы снова останавливают московитов

Через 104 року українці і росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки, — пишуть на сторінці громади.

Бій відбувся між селами Пам’ятне та Хороше Озеро 1 березня.

Сьогодні ж поблизу Крут — села Хороше Озеро — ЗСУ взяли у московитів п’ять трофейних танків.

Тепер броня свинособак служитиме українській армії і захищатиме Ніжин, — повідомляється на стоірнці Крутівської громади.

Як відомо, Крути — символ боротьби за незалежність України. У січні 1918 року тут відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною численних жертв затримали ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті.

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Перед боєм росіяни обстріляли Меморіал пам’яті Героям Крут і фотографувалися на його фоні.