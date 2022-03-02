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Ракурс
Після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон

Після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон

2 бер 2022, 20:23
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Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомили, що після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон.

А тепер дивіться, черв’яки, ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте, легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація щодо вас — уже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин. Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне «будь ласка, не вбивайте, я здаюся» вже не пройде, — заявили там.



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Нагадаємо, що 28 лютого — 2 березня ворог змінив тактику і використовує масовані авіа- та артилерійські удари по містах і цивільним.

Джерело: Ракурс


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