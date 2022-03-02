После обстрелов жилых кварталов российских артиллеристов не будут брать в плен

Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомили, що після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон.

А тепер дивіться, черв’яки, ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте, легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація щодо вас — уже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин. Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне «будь ласка, не вбивайте, я здаюся» вже не пройде, — заявили там.

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