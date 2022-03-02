Ракурсhttps://racurs.ua/
После обстрелов жилых кварталов российских артиллеристов не будут брать в плен
После обстрелов жилых кварталов российских артиллеристов не будут брать в пленhttps://racurs.ua/n167854-posle-obstrelov-jilyh-kvartalov-rossiyskih-artilleristov-ne-budut-brat-v-plen.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомили, що після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон.
А тепер дивіться, черв’яки, ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте, легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація щодо вас — уже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин. Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне «будь ласка, не вбивайте, я здаюся» вже не пройде, — заявили там..
Нагадаємо, що 28 лютого — 2 березня ворог змінив тактику і використовує масовані авіа- та артилерійські удари по містах і цивільним.