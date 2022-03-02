У Росії відключають YouTube - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n167850-rosiu-vidkluchaut-vid-youtube.html

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У Росії недоступний домен yt3.ggpht.com, який використовується для завантаження зображень та іншого статичного контенту YouTube, випливає із даних сервісу Ping-admin. Про це повідомляє проект «Роскомсвобода» та співробітник VPN-сервісу «Антизаборона» під ніком ValdikSS.

Блокування здійснюється системою технічних засобів протидії загрозам DPI на мережах тих провайдерів, де вона встановлена, вважають «Роскомсвобода» та ValdikSS. Як зазначає останній, йдеться про «Ростелеком», МТС, Tele2 та ОБІТ.

Рішення про блокування YouTube в Росії не ухвалювали, заявили «Інтерфаксу» в Роскомнагляді.

25 лютого Роскомнагляд оголосив про уповільнення трафіку Facebook, оскільки ця соцмережа почала цензурувати чотири російські пропагандистські ЗМІ — телеканал «Зірка», РІА Новини, «Ленту.ру» та «Газету.ру».

Наступного дня регулятор країни-агресора почав уповільнювати Twitter «у зв’язку з поширенням майданчиком недостовірної суспільно-значущої інформації з тематики спеціальної військової операції в Україні».

Навесні 2021 року Роскомнагляд вже сповільнював швидкість роботи Twitter через відмову соцмережі видаляти заборонений контент.

У ці дні низка російських ЗМІ з посиланням на «Роскомсвободу» повідомляє, що в Росії почалося блокування не тільки YouTube, але й ЗМІ, які називають вторгнення РФ в Україну війною, а не спецоперацією.

Наприклад, сайти видань «Настоящее время» і The Village заблокували на території Росії. З даних регулятора випливає, що рішення про блокування www. the-village.ru ухвалили у день початку війни — 24 лютого.

Нагадаємо, що Роскомнагляд зажадав від ЗМІ писати про війну лише з посиланням на офіційні російські джерела і не називати спецоперацію «нападом, вторгненням або оголошенням війни».

Крім того, 2 березня у Держдуму РФ внесли поправки про покарання до 15 років в’язниці за поширення нібито «фейків» про дії російських збройних сил.

Голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов заявив, що поправки вже «були підписані», щоб швидше розглянути їх на сесії Держдуми РФ.

Поправки передбачають: