Ракетні удари, реактивна артилерія та авіаудари - Генштаб про зміну тактику рашистів

https://racurs.ua/ua/n167803-raketni-udary-reaktyvna-artyleriya-ta-aviaudary-genshtab-pro-zminu-taktyku-rashystiv.html

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Шостий день триває російсько-українська війна. Українська нація чинить потужний спротив. Ворогу не вдалося стрімко досягти поставлених цілей, йдеться у вечірньому фронтовому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти використовують тактику завдання ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари.

Це свідчить, що вони неспроможні воювати з готовим до тотального супротиву українським народом. «Сміливість» окупантів проявляється тільки у залякуванні мирного населення та мародерстві, — йдеться у зведенні Генштабу.

На Сіверщині продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, із завданням — не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.

Частина сил продовжує ведення оборони Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.

На Слобожанщині підрозділи ЗС України продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, захоплюють полонених.

На Приморському напрямку наші захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.

Угруповання оборони міста Київ продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частиною сил готується до виконання завдань. Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.

Російські військові зазнають сильного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження, яку захопили 24 лютого.

У багатьох містах України 1 березня сталися жорстокі обстріли цивільної інфраструктури.

У Харкові російські війська завдали авіаційного удару по Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування, є жертви та поранені; ворожі снаряди влучили у міську лікарню, попередньо жертв немає. Також у місті ЗСУ збили російський літак, який зранку скинув бомбу на житловий будинок, де загинули 8 людей.

У Києві ворог скинув дві ракети на територію біля телевежі, але технічні служби швидко налагодили передачу телесигналу.

У Маріуполі обстріляли житлові райони — постраждали декілька будинків і школа. У Херсоні окупанти обстріляли машину рятувальників, які їхали на пожежу.

Російські війська обстріляли з «Градів» мікрорайон Масани та проспект Миру на околицях Чернігова. Всі виїзди з міста заміновані.

Окупанти вдарили також по центру Маріуполя — поліція задокументувала військовий злочин РФ. За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені. На місці працювали поліцейські.

Руйнувань зазнали декілька будинків та школа № 16. Крім того, під вогнем окупантів вкотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП «Комунальник».

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Близько 17.30 розпочався новий обстріл міста. Кількість постраждалих уточнюється.

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.