Военнопленные россияне просят матерей поднимать людей против Путина

https://racurs.ua/n167859-voennoplennye-rossiyane-prosyat-materey-podnimat-ludey-protiv-putina-video.html

Ракурс

Відео з російськими військовополоненими — хороший спосіб показати країні-агресору, що насправді відбувається в Україні.



Мамо, треба піднімати людей проти Путіна! — так один із «визволителів» намагався донести своїй матері, що мовчання в РФ дорівнює тисячам смертей їхніх синів.

А от затриманий на Миколаївщині співробітник Головного управління розвідки РФ просив матір, щоб вона забрала його з України.

Українські спецслужби зазначають, що віддають всіх полонених — достатньо, щоб за ними приїхали батьки.

Крім того, усі російські військовополонені під час розмов з рідними просять їх звертатися у Комітет солдатських матерів РФ.

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Сьогодні Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомили, що після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон.