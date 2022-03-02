Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Военнопленные россияне просят матерей поднимать людей против Путина

Военнопленные россияне просят матерей поднимать людей против Путина (ВИДЕО)

2 мар 2022, 23:06
999

Відео з російськими військовополоненими — хороший спосіб показати країні-агресору, що насправді відбувається в Україні.

Мамо, треба піднімати людей проти Путіна! — так один із «визволителів» намагався донести своїй матері, що мовчання в РФ дорівнює тисячам смертей їхніх синів.

А от затриманий на Миколаївщині співробітник Головного управління розвідки РФ просив матір, щоб вона забрала його з України.

Українські спецслужби зазначають, що віддають всіх полонених — достатньо, щоб за ними приїхали батьки.

Крім того, усі російські військовополонені під час розмов з рідними просять їх звертатися у Комітет солдатських матерів РФ.



.

Сьогодні Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомили, що після обстрілів житлових кварталів російських артилеристів не братимуть у полон.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров