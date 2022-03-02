Полонені окупанти. Фото: Telegram-канал «Київ Оперативний»

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Російський десант невдало приземлився у Миколаєві — частину окупантів знищили, а частина не дуже й чинила спротив та покидала зброю.

Полонених загарбників посадили на коліна біля пам’ятника загиблим у Другій світовій війні. Місцевий депутат Роман Костенко та інші захисники міста пояснили окупантам, хто тут фашист. Відповідні фото з’явилися в Telegram-каналі «Київ Оперативний».

Агресорам дозволили зателефонувати батькам в Росії й пояснити, чому вони приїхали в Україну вбивати мирних людей. Батько синові не відразу повірив, тому йому довелося називати адресу, щоб на тому кінці дроту зрозуміли, що їхній син намагався «звільнити» Миколаїв.

Один із полонених стверджує, що завдання особливого не було — сказали просто розвідка.

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Нагадаємо, у Міністерстві оборони заявляли, що російські загарбники вже втратили бойовий дух — про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдатів з офіцерами та відмови продовжувати наступ.