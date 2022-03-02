Підтвердження участі білоруських військ у війні наразі не бачать в ОП

Росія планує залучити білоруських військових до боїв проти України, фото: Lapin Kan

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Офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України, наразі немає.

Про це сьогодні, 2 березня, під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Є сигнали, яких недостатньо, щоб казати, що білоруси вже беруть участь у війні, — наголосив він.



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Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. Зокрема, з території Білорусі заходять російські війська та завдаються ракетні удари по українських містах.

Нагадаємо, за інформацією білоруського Telegram-каналу Nexta, російські війська планують, переодягнувшись у форму ЗСУ, атакувати білоруських прикордонників, щоб завдяки такій провокації втягнути Білорусь у війну проти України.