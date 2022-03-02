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Россия планирует привлечь беларуских военных к боям против Украины, фото: Lapin Kan
Подтверждения участия беларуских войск в войне пока не видят в ОПhttps://racurs.ua/n167838-podtverjdeniya-uchastiya-belaruskih-voysk-v-voyne-poka-ne-vidyat-v-op.htmlРакурс
Офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України, наразі немає.
Про це сьогодні, 2 березня, під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Є сигнали, яких недостатньо, щоб казати, що білоруси вже беруть участь у війні, — наголосив він..
Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. Зокрема, з території Білорусі заходять російські війська та завдаються ракетні удари по українських містах.
Нагадаємо, за інформацією білоруського Telegram-каналу Nexta, російські війська планують, переодягнувшись у форму ЗСУ, атакувати білоруських прикордонників, щоб завдяки такій провокації втягнути Білорусь у війну проти України.