Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россия планирует привлечь беларуских военных к боям против Украины, фото: Lapin Kan

Подтверждения участия беларуских войск в войне пока не видят в ОП

2 мар 2022, 14:31
999

Офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України, наразі немає.

Про це сьогодні, 2 березня, під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Є сигнали, яких недостатньо, щоб казати, що білоруси вже беруть участь у війні, — наголосив він.



.

Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. Зокрема, з території Білорусі заходять російські війська та завдаються ракетні удари по українських містах.

Нагадаємо, за інформацією білоруського Telegram-каналу Nexta, російські війська планують, переодягнувшись у форму ЗСУ, атакувати білоруських прикордонників, щоб завдяки такій провокації втягнути Білорусь у війну проти України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров