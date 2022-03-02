Україна перейшла в контрнаступ у Горлівці та в Харкові. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n167837-ukrayina-pereyshla-v-kontrnastup-u-gorlivci-ta-v-harkovi-arestovych.html

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Збройні сили України вперше за сім днів вторгнення Росії пішли в наступ.

Військовослужбовці ЗСУ просунулися на околиці Горлівки в Донецькій області, що контролюється самопроголошеною ДНР. Українські бійці наразі закріплюються в місті. Про це 2 березня повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ … Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків, — наголосив він.

Також українські військові під Харковом пішли у контрнаступ та розбили 200-ту окрему мотострілецьку бригаду. Арестович зазначив, що це один із найкращих та елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації.

Радник глави ОПУ зазначив, що у Херсоні тривають вуличні бої, а місто тримається під навалою окупантів. ЗСУ продовжують спротив і в обласному центрі, і навколо нього.

Крім того, величезну колону противника 2 березня знищили поблизу Кривого Рогу. У Маріуполі обстановка спокійна, але можливі спроби противника атакувати передмістя. Наші військові контролюють ситуацію.

Наступив переломний момент на полі бою — противник масово кидає свою зброю і техніку, здається в полон або рухається в бік російського чи білоруського кордону, — зазначив Арестович.



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Він також додав, що за офіційними повідомленнями, росіяни кидають в бій навіть курсантів військових училищ, яких не чіпають до останнього моменту. Арестович упевнений, що «це означає, що „могутня“ російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом».

Нагадаємо, станом на ранок сьомого дня війни окупанти втратили майже 6 тис. військових, понад 200 танків, майже 900 бронемашин, понад 80 одиниць артилерії, десятки танків та гелікоптерів.