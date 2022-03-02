Дату другого раунду переговорів з Росією назвали у Зеленського. Фото: УП

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Другий раунд перемовин з країною-агресором Російською Федерацією відбудеться ввечері 2 березня.

Делегації будуть ті ж, що й під час першого раунду переговорів. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі «Суспільному».

Раніше в Москві заявили, що делегація РФ до вечора середи, 2 березня, на місці переговорів чекатиме на українських перемовників. Речник агресора Путіна заявив, що місце переговорів насамперед вирішили не розголошувати.

Як відомо, перший раунд переговорів між Росією та Україною після того, як російській війська здійснили повномасштабний напад на Україну, відбувся 28 лютого на білорусько-українському кордоні.

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Нагадаємо, 1 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters заявив, що російські нацисти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.

Джерело: «Суспільне»