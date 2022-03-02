Страсбурзький суд наказав РФ припинити бомбардування цивільних об'єктів

Наслідки російських бомбардувань, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n167835-strasburzkyy-sud-nakazav-rf-prypynyty-bombarduvannya-cyvilnyh-obiektiv.html

Ракурс

Кабмін повідомляє, що вчора, 1 березня Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Вперше у ситуації війни між двома державами-сторонами Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод двостороннього конфлікту Європейський суд з прав людини у своєму рішенні щодо Росії вказав на заходи забезпечення тільки одній зі сторін.

Суд не просто заборонив Росії використовувати зброю проти цивільних об'єктів, а повністю відтворив основну вимогу України в її заяві.

Нагадаємо, Україна звернулась до ЄСПЛ 28 лютого із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39.

Згадане правило дозволяє Суду видати наказ на адресу будь-якої держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї конвенції. Наказ Суду є обов’язковим для виконання.

Суд … бере до уваги поточні військові дії, що розпочалися 24 лютого 2022 року у різних частинах України, і вважає, що вони створюють реальну та постійну загрозу серйозних порушень конвенційних прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2, 3 та 8 Конвенції, — цитує рішення ЄСПЛ «Європейська Правда».



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З метою запобігання таким порушенням та відповідно до статті 39 Регламенту суд постановляє, в інтересах сторін та належного ведення розгляду наказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб та інші особливо цивільні об'єкти, що охороняються, такі як школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб у межах атакованої або обложеної російськими військами території, — зазначається в рішенні ЄСПЛ.

Доповнимо, що український уряд не вважає, що це рішення приведе до зупинення вогню зараз, але у будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів Страсбурзького суду, а це значно полегшить доведення порушень та стягнення компенсації після перемоги України.