В Україні продовжать термін дії водійських посвідчень, фото:

https://racurs.ua/ua/n167834-posvidchennya-vodiya-termin-diyi-yakyh-zakinchyvsya-prodovjat-diyaty-mvs.html

Ракурс

В Україні продовжать діяти посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Ви зможете замінити їх після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС, — наголошують у відомстві.



.



Зазначається, що Кабміном затверджена постанова № 165 від 28 лютого 2022 року, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.

24 лютого Росія почала масштабний наступ на Україну, завдаючи ракетних ударів та атакуючи нашу державу у низці регіонів. Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні запроваджується військовий стан.