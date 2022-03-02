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В Украине продлят срок действия водительских удостоверений, фото:

Водительские удостоверения, срок которых истек, продолжат действовать — МВД

2 мар 2022, 13:19
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В Україні продовжать діяти посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Ви зможете замінити їх після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС, — наголошують у відомстві.



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Зазначається, що Кабміном затверджена постанова № 165 від 28 лютого 2022 року, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.

24 лютого Росія почала масштабний наступ на Україну, завдаючи ракетних ударів та атакуючи нашу державу у низці регіонів. Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні запроваджується військовий стан.

Источник: Ракурс


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