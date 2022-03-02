Близько 400 шведів записалися добровольцями в ЗСУ. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n167833-blyzko-400-shvediv-zapysalysya-dobrovolcyamy-v-zsu.html

Ракурс

Іноземці воюватимуть в Україні проти російських окупантів.

В Україну їдуть сотні шведів-добровольців, які будуть допомагати Збройним силам України як військовослужбовці. В ЗСУ записалися близько 400 громадян Швеції. Про це повідомляє економіст та громадянин Швеції Андерс Ослунд у Twitter.

Іноземний легіон в Україні може стати потужним, — зазначив він.

Шведське видання Svenska Daglabed пише, що союзників розмістять в англомовній групі, вони воюватимуть проти російської армії.

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Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про створення Інтернаціонального легіону. Це буде окремий підрозділ для іноземних добровольців, які хочуть стати на захист України. Іноземці можуть вступити на службу до української армії за контрактом в добровільному порядку, в тому числі до лав Сил територіальної оборони.