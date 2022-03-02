Віктор Янукович. Скріншот з відео

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Ракурс

Повернути Віктора Януковича в Україну запланував головний російський окупант Володимир Путін.

Зараз президент-утікач перебуває у Мінську та готується до спеціальної операції. Кремль планує акції з повернення Януковича в Україну. У розвідці не виключають, що найближчим часом може бути опубліковано звернення від імені Януковича до українського народу. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на дані розвідки.

Як відомо, Віктор Янукович під час Революції гідності втік з України. Вже вісім років він переховується у російському Ростові, а інтерв’ю журналістам дає вкрай рідко. За останні шість місяців від нього нічого не було чути. Були лише кілька заяв в письмовому вигляді через адвокатів.

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Нагадаємо, у грудні 2021 року колишній президент Віктор Янукович подав позов проти Верховної Ради щодо усунення його з посади глави держави у лютому 2014 року.

Джерело: «Українська правда»