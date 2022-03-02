Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дату второго раунда переговоров с Россией назвали у Зеленского. Фото: УП

Дату второго раунда переговоров с Россией назвали в офисе Зеленского

2 мар 2022, 13:45
999

Второй раунд переговоров со страной-агрессором Российской Федерацией состоится вечером 2 марта.

Делегации будут те же, что и во время первого раунда переговоров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии «Общественному».

Ранее в Москве заявили, что делегация РФ до вечера среды, 2 марта, на месте переговоров будет ждать на украинских переговорщиков. Спикер агрессора Путина заявил, что место переговоров прежде всего решили не разглашать.

Как известно, первый раунд переговоров между Россией и Украиной после того, как российские войска совершили полномасштабное нападение на Украину, состоялся 28 февраля на белорусско-украинской границе.



.

Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что российские нацисты осуществляют бомбардировки гражданских объектов в крупных городах Украины, чтобы делегация российских захватчиков имела возможность давить на Украину на переговорах, а не вести рациональные и взвешенные дискуссии о перемирии.

Источник: «Суспільне»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров