Дату второго раунда переговоров с Россией назвали у Зеленского. Фото: УП

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Второй раунд переговоров со страной-агрессором Российской Федерацией состоится вечером 2 марта.

Делегации будут те же, что и во время первого раунда переговоров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии «Общественному».

Ранее в Москве заявили, что делегация РФ до вечера среды, 2 марта, на месте переговоров будет ждать на украинских переговорщиков. Спикер агрессора Путина заявил, что место переговоров прежде всего решили не разглашать.

Как известно, первый раунд переговоров между Россией и Украиной после того, как российские войска совершили полномасштабное нападение на Украину, состоялся 28 февраля на белорусско-украинской границе.

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Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что российские нацисты осуществляют бомбардировки гражданских объектов в крупных городах Украины, чтобы делегация российских захватчиков имела возможность давить на Украину на переговорах, а не вести рациональные и взвешенные дискуссии о перемирии.

Источник: «Суспільне»