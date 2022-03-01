Зеленский назвал условие для переговоров о перемирии с Россией

Президент Володимир Зеленський визначив умову для перемовин щодо перемир’я з Росією.

В інтерв’ю Reuters він розповів, що «треба принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити й після цього сісти за стіл перемовин».

Зеленський сказав, що російські нацисти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.

Президент також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки, але пошкодував, що уряди Заходу не запровадили превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення.

Якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, вторгнення російської армії до України не сталося б, — повідомив президент.

Зеленський каже, що, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною.

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Нагадаємо, що перший раунд консультацій Києва та московитів 28 березня завершився нічим.