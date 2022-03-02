Ракурсhttps://racurs.ua/
Понад 200 танків та 862 бронемашини втратили російські окупанти. Соцмережі
Понад 200 танків та 862 бронемашини втратили окупанти після вторгнення в Українуhttps://racurs.ua/ua/n167816-ponad-200-tankiv-ta-862-bronemashyny-vtratyly-okupanty-pislya-vtorgnennya-v-ukrayinu.htmlРакурс
Російська Федерація зазначає колосальних бойових втрат у війні з Україною.
Станом на ранок сьомого дня війни окупанти втратили майже 6 тис. військових, понад 200 танків, майже 900 бронемашин, понад 80 одиниць артилерії, десятки танків та гелікоптерів. Про це повідомило Міністерство оборони України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 березня орієнтовно склали:
.
- особового складу — понад 5 тис. 840 осіб,
- танків — до 211,
- Бойових броньованих машин — 862 од,
- артилерійських систем — 85,
- РСЗВ — 40,
- засоби ППО — 9,
- літаків — 30 од,
- гелікоптерів — 31 од,
- автомобільної техніки — 355,
- легкі швидкісні катери — 2 од,
- цистерн з ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3
У Міноборони наголосили, що дані втрат ворога уточнюються. Водночас підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, у Миколаївській області жителі міста Баштанка захопили та знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С», а також роззброїли та взяли в полон кількох солдатів ворога. Також випадок захоплення жителями «Панцира-С», який кошту 15 млн дол., стався у Дніпрі.