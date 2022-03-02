Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Миколаївщині спалили комплекс «Панцир-С», фото: Борис Філатов

На Миколаївщині жителі взяли в полон військових РФ і спалили комплекс ППО

2 бер 2022, 09:41
999

На Миколаївщині жителі міста Баштанка захопили та знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С», а також роззброїли та взяли в полон кількох солдатів ворога.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За словами Кіма, у Баштанці, Снігерівці та інших населених пунктах у цьому районі проходили серйозні бої, в ході яких захисники України знищили частину техніки російських військ, а іншу просто зупиняли жителі місцевих сіл.

Я захоплений і пишаюся кожним! Наші люди перегородили шлях техніки. Голими руками зупиняли! В Баштанці та Снігірьовці цивільні взяли в полон і роззброїли російських військових! Орки від них бігли кінно-пішим способом, покидали техніку, палили її, — повідомив Кім.

Чиновник наголосив, що в результаті всі населені пункти регіону залишилися під контролем ЗСУ і сил територіальної оборони.

Також випадок захоплення жителями «Панцира-С» підтверджує мер Дніпра Борис Філатов.

Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали і спалили новітній хвалений комплекс «Панцир-С» вартістю в 15 мільйонів доларів. «Народ-переможець» розбігався по українських полях як щури, — зазначив Філатов у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Повідомляється, що сили ворога спочатку обстріляли Баштанку з «Градів» і зайшли в місто, але згодом їм довелося втікати.

На Миколаївщині спалили комплекс «Панцир-С», фото: Борис Філатов



.

Нагадаємо, сили ворога продовжують обстрілювати Харків та Житомир.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів