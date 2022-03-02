Наслідки бомбардування Житомира. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n167810-viyna-z-rosiieu-na-jytomyr-skynuly-bomby-a-v-harkovi-vysadyvsya-desant.html

Ракурс

Окупанти з Росії завдали бомбових ударів по жилому сектору Житомира пізно ввечері 1 березня.

Внаслідок атаки з повітря пошкоджені не лише житлові будинки, але й лікарня. Зокрема, один зі снарядів влучив у житловий будинок на вулиці Сабурова, біля ї 2-ї лікарні ім. Павлусенко. При цьому на обласний центру були скинуті кілька бомб. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, авіудару було завдано близько 22.16. Внаслідок цього пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків, у трьох із них виникла пожежа, та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо відомо про загибель двох людей, троє дістали поранення. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.

Не припиняють окупанти й атакувати Харків. У ніч на 2 березня в обласному центрі висадився ворожий десант. Загарбники атакували госпіталь — Військово-медичний клінічний центр Північного регіону. Як повідомив Telegram Верховної Ради із посиланням на СБУ, українські військові вступили в бій російськими солдатами.

У соцмережах повідомляють, що 2 березня вранці у Харкові прогримів вибух біля будівель головного управління Національної поліції та СБУ Харківщини.

.

Нагадаємо, 28 лютого стратегічний бомбардувальник РФ Ту-22м3 атакував Харків з території Росії. Ракетоносець завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова ракетами класу «повітря-поверхня».