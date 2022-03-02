Более 200 танков и 862 бронемашины потеряли российские оккупанты. Фото: соцсети

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Російська Федерація зазначає колосальних бойових втрат у війні з Україною.

Станом на ранок сьомого дня війни окупанти втратили майже 6 тис. військових, понад 200 танків, майже 900 бронемашин, понад 80 одиниць артилерії, десятки танків та гелікоптерів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 березня орієнтовно склали:

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особового складу — понад 5 тис. 840 осіб,

танків — до 211,

Бойових броньованих машин — 862 од,

артилерійських систем — 85,

РСЗВ — 40,

засоби ППО — 9,

літаків — 30 од,

гелікоптерів — 31 од,

автомобільної техніки — 355,

легкі швидкісні катери — 2 од,

цистерн з ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3

У Міноборони наголосили, що дані втрат ворога уточнюються. Водночас підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, у Миколаївській області жителі міста Баштанка захопили та знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С», а також роззброїли та взяли в полон кількох солдатів ворога. Також випадок захоплення жителями «Панцира-С», який кошту 15 млн дол., стався у Дніпрі.