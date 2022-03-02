Залужный предложил оккупантам выбирать — Сдаться или умереть

https://racurs.ua/n167817-zalujnyy-predlojil-okkupantam-vybirat-sdatsya-ili-umeret.html

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Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що під прицілом російських окупантів — мирні міста, що робить їх військовими злочинцями.

Весь світ бачить, як держава-агресор Росія веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів — мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями, — зазначив головнокомандувач Валерій Залужний.

Він додав, що ЗСУ дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.

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Сьогодні (1 березня — ред.) під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) повітряно-десантних військ армії РФ. У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника, — підсумував Залужний.

Нагадаємо, станом на ранок під Харковом батальйон ЗСУ на одному БМП-2 та з одним ПТРК «Джавелін» захопив одразу шість російських танків. 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр» на окремих ділянках відтіснила ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки. На Миколаївщині вночі відбулася наступальна операція українських військових, які розбили ворожу колону та знищили кілька сотень одиниць техніки. Окрім цього, мешканці Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили «хвалений комплекс „Панцир-С“» вартістю 15 млн дол.