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Росія напала на Україну, щоб не було війни – Лавров
Чому Путін напав на Україну — нова пісня Лавроваhttps://racurs.ua/ua/n168106-chomu-putin-napav-na-ukrayinu-nova-pisnya-lavrova.htmlРакурс
Глава МЗС Росії Сергій Лавров оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Володимир Путін напав на Україну, нова причина — «зупинити будь-яку війну».
Мета російської спеціальної військової операції зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти, — зазначено в його заяві у Твіттер.
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25 лютого Лавров виправдовував розв’язання війни «звільненням українців від гніту». 2 березня версія в рашистів змінилася — йшлося про те, що «дії РФ покликані визначити конкретні види ударних озброєнь в Україні».
Крім того, на росії заявляли, що президент України Володимир Зеленський є «неонацистом» та «расистом».