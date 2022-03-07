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Ракурс
Росія напала на Україну, щоб не було війни – Лавров

Чому Путін напав на Україну — нова пісня Лаврова

7 бер 2022, 22:25
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Глава МЗС Росії Сергій Лавров оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Володимир Путін напав на Україну, нова причина — «зупинити будь-яку війну».

Мета російської спеціальної військової операції зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти, — зазначено в його заяві у Твіттер.



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25 лютого Лавров виправдовував розв’язання війни «звільненням українців від гніту». 2 березня версія в рашистів змінилася — йшлося про те, що «дії РФ покликані визначити конкретні види ударних озброєнь в Україні».

Крім того, на росії заявляли, що президент України Володимир Зеленський є «неонацистом» та «расистом».

Джерело: Ракурс


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