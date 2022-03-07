Дефолт РФ у квітні прогнозує Morgan Stanley

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Дефолт Росії у середині квітня прогнозує американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley. Москва вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Про це пише впливове видання США Bloomberg.

За прогнозами аналітиків, вже 15 квітня в РФ може статися дефолт.

Ми вважаємо дефолт найбільш ймовірним сценарієм, — написав один з керівників Morgan Stanley, спеціаліст з кредитування ринків, що розвиваються, Саймон Уевер.

Він порівняв перспективи Москви з Венесуелою, яка вже кілька років страждає від найтяжчої економічної кризи і гуманітарної катастрофи.

У середині квітня закінчується 30-денний пільговий період за купонними виплатами, які уряд фашистської Росії має перерахувати власникам облігацій з погашенням у 2023 роках та 2043 роках. Зараз інвестори оцінюють облігації 2023 року приблизно в 29 центів за кожен долар США.

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На думку аналітиків, дефолт може спровокувати небажання Кремля платити іноземним кредиторам в умовах санкцій.

Нагадаємо, російський рубль впав ще більше по відношенню до долара США, досягнувши рекордно низького рівня. Один долар тепер можна придбати на «чорному ринку» за 170 руб. До початку війни з Україною валютна пара котирувалася на рівні 70−80 руб. за долар.