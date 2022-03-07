США перекидають додаткові війська в Європу

Пентагон перекидає додаткові війська в Європу

https://racurs.ua/ua/n168104-ssha-perekydaut-dodatkovi-viyska-v-ievropu.html

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Пентагон перекидає додаткові війська в Європу. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наказав розгорнути додаткові військові сили і засоби в різних частинах Європи через вторгнення Росії в Україну з метою подальшої підтримки союзників по НАТО.

Наразі йдеться про 500 військовослужбовців та літаки-заправники KC-135, які завезуть в Грецію. Скільки літаків Вашингтон перекине в Європу Ллойд Остін не повідомив.

Зі слів чиновника, оперативний центр повітряної підтримки розгорнуть у Польщі та Румунії. Артилерійська рота та ремонтна рота прибуде до Німеччини для матеріально-технічної підтримки бойової групи першої бронетанкової бригади третьої піхотної дивізії.

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Глава Пентагону уточнив, що нині в Європі перебуває близько 100 тис. американських військовослужбовців, які перебувають або на ротації, або на постійній основі.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення, вже на території України. У Пентагоні також зафіксували, що Росія запустила понад 625 ракет по Україні.