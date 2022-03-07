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ППО працює - біля Києва і над столицею збили "Калібр" і два літаки РФ
ППО працює - біля Києва і над столицею збили «Калібр» і два літаки РФ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n168103-ppo-pracuie-bilya-kyieva-i-nad-stolyceu-zbyly-kalibr-i-dva-litaky-rf-foto.htmlРакурс
Вечір 7 березня став успішним для системи протиповітряної оборони України. Біля міста Обухів Київської області український льотчик-ас збив російську крилату ракету «Калібр» ракетою «повітря — повітря». Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова.
Це вищий пілотаж! — написав у своїх соцмережах радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він опублікував фото місця падіння і написав, що на місце виїхали місцеві жителі. Саме вони й надіслали фото вирви від вибуху.
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний тим часом повідомив, що 20.30 і 21.10 ППО збили над Києвом і в околицях столиці два літаки ВКС РФ. Один літак збила система ППО, інший — під час повітряного бою.
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