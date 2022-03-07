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Ціль знищена! Як українська "Оса" завалила рашистський Су-30
Ціль знищена! Як українська «Оса» завалила рашистський Су-30 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168092-cil-znyschena-yak-ukrayinska-osa-zavalyla-rashystskyy-su-30-video.htmlРакурс
ЗСУ збили російський винищувач Су-30 над містом Попасна у Луганській області.
Відео збиття і фото уламків літака оприлюднили у фонді «Повернись живим».
Нам неймовірно приємно, що цей успіх воїнів ППО — і наш з вами успіх. Завдяки вашій небайдужості у 2021 році фонд встановив на «Осах» обладнання на майже 3 млн грн. І, як бачите — це дало результат! Далі — більше! — прокоментували оприлюднені фото та відео у фонді.
«Ракурс» повідомляв, що військові злочинці армії РФ планують активізувати використання своєї авіації для бомбардувань — для цього перекидають до Білорусі авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.
��А ось і відео збиття ��винищувача Су-30 з ��ЗРК «Оса-АКМ».
Нам неймовірно приємно, що цей успіх воїнів ППО — і наш з вами успіх.
Завдяки вашій небайдужості у 2021 році Фонд встановив на «Осах» обладнання на майже 3 млн грн.
І, як бачите — це дало результат!
Далі — більше! pic.twitter.com/LjYTR9Asd9.
— Повернись живим (@BackAndAlive) March 7, 2022