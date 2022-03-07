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Ракурс
Ціль знищена! Як українська "Оса" завалила рашистський Су-30

Ціль знищена! Як українська «Оса» завалила рашистський Су-30 (ВІДЕО)

7 бер 2022, 19:39
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ЗСУ збили російський винищувач Су-30 над містом Попасна у Луганській області.

Відео збиття і фото уламків літака оприлюднили у фонді «Повернись живим».

Нам неймовірно приємно, що цей успіх воїнів ППО — і наш з вами успіх. Завдяки вашій небайдужості у 2021 році фонд встановив на «Осах» обладнання на майже 3 млн грн. І, як бачите — це дало результат! Далі — більше! — прокоментували оприлюднені фото та відео у фонді.

Ціль знищена! Як українська "Оса" завалила рашистський Су-30

Ціль знищена! Як українська "Оса" завалила рашистський Су-30

«Ракурс» повідомляв, що військові злочинці армії РФ планують активізувати використання своєї авіації для бомбардувань — для цього перекидають до Білорусі авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

Джерело: Ракурс


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