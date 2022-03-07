Київ та антипутінська коаліція готують спецтрибунал проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про ініціативу створення спеціального Трибуналу для Росії, аби притягти її до відповідальності за злочини проти Українського народу.

У заяві МЗС йдеться про те, що Київ разом із партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів для притягнення злочинців до відповідальності. Йдеться про справи в Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та інші.

На таких процесах розглядають окремі порушення та злочини в ході агресії. Водночас всі вони є похідними головного злочину: збройної агресії Російської Федерації проти України.

Кулеба підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства зі створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України. Участь у його створенні візьме коаліція держав. Україна тим часом проводить збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї, і вдячна своїм партнерам за готовність підтримати цю роботу. Прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у минулому сторіччі. У січні 1942 року в Лондоні представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу, — йдеться у заяві українського міністра.

Кулеба вважає, що робота над створенням Трибуналу доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини.

Раніше ветеран правосуддя 101-річний Бенджамін Ференц, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі над нацистами, заявив, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні.

Ференц впевнений, що Путін може бути ув’язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич. Ув’язнення Путіна дуже реалістичне. Все, що потрібно, — рішучість зробити це, адже вони (російські політики — ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо, — додав Ференц.

Крім того, 7 березня стало також про нові санкції проти РФ.

Канада запроваджує нові санкції проти 10 російських посадовців, бізнесменів та пропагандистів, причетних до збройного вторгнення РФ в Україну

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