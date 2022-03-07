Охтирка і Конотоп перемололи 50% угруповань РФ, але грядуть авіаудари — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n168090-ohtyrka-i-konotop-peremololy-50-ugrupovan-rf-ale-gryadut-aviaudary-genshtab.html

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Напад фашистської Росії на Україну триває, Збройні сили спільно з населенням дають гідний опір окупантам. Військові злочинці армії РФ планують активізувати використання своєї авіації для бомбардувань — для цього перекидають до Білорусі авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18.00.

«Кадирівці» у Київській області в населеному пункті Мила обстрілюють місцеве населення. Російські терористичні угруповання, що діють в районах Конотопа та Охтирки вже втратили близько 50% особового складу.

Окрім цього, морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.

Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50% особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Захисники України додали, що окупанти тероризують мирне населення, обстрілюють гуманітарні конвої.

Ми захищаємо нашу Українську землю! Україна — щит Європи та всього цивілізованого світу! Слава Україні! — підсумували в Генштабі ЗСУ.

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Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції» — війни проти України. Після цього російські війська почали обстрілювати Київ, Харків, Одесу, Маріуполь, Дніпро та багато інших міст. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об'єднані сили — у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, українські воїни боронять столицю Київ.