Міжнародний суд ООН проведе у Гаазі слухання у справі «Україна проти Росії»

У Гаазі відбудуться публічні слухання у справі «Україна проти Росії», фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n168060-mijnarodnyy-sud-oon-provede-u-gaazi-sluhannya-u-spravi-ukrayina-proty-rosiyi.html

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Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй проведе публічні слухання у справі «Україна проти Росії» 7 і 8 березня в Гаазі.

Головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), у понеділок, 7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у Палаці миру в Гаазі, де розташований суд, — повідомила прес-служба суду.

У суді уточнили, що через пандемію слухання пройдуть у гібридному форматі: деякі члени суду будуть присутні особисто, інші — через відеозв’язок.

Уряд Росії, в свою чергу, повідомив Міжнародний суд ООН про те, що Російська Федерація не зацікавлена захищатися від звинувачень України у щодо порушень нею конвенції про заборону геноциду.

Президента Міжнародного суду ООН Джоан Донохью оголосила, що отримала офіційну письмову відмову, повідомляє видання «Українська правда».

У листі від 5 березня посол Росії в Нідерландах Александр Шульгін повідомив, що Росія не має наміру брати участь у процесі. Суд шкодує щодо рішення Росії не брати участь у цих слуханнях, — заявила вона.

Варто зауважити, що відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.

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Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша країна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Джерело: прес-служба Міжнародного суду ООН, «Українська правда»