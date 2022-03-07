Міжнародний суд ООН проведе у Гаазі слухання у справі «Україна проти Росії»https://racurs.ua/ua/n168060-mijnarodnyy-sud-oon-provede-u-gaazi-sluhannya-u-spravi-ukrayina-proty-rosiyi.htmlРакурс
Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй проведе публічні слухання у справі «Україна проти Росії» 7 і 8 березня в Гаазі.
Головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), у понеділок, 7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у Палаці миру в Гаазі, де розташований суд, — повідомила прес-служба суду.
У суді уточнили, що через пандемію слухання пройдуть у гібридному форматі: деякі члени суду будуть присутні особисто, інші — через відеозв’язок.
Уряд Росії, в свою чергу, повідомив Міжнародний суд ООН про те, що Російська Федерація не зацікавлена захищатися від звинувачень України у щодо порушень нею конвенції про заборону геноциду.
Президента Міжнародного суду ООН Джоан Донохью оголосила, що отримала офіційну письмову відмову, повідомляє видання «Українська правда».
У листі від 5 березня посол Росії в Нідерландах Александр Шульгін повідомив, що Росія не має наміру брати участь у процесі. Суд шкодує щодо рішення Росії не брати участь у цих слуханнях, — заявила вона.
Варто зауважити, що відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.
Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша країна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Джерело: прес-служба Міжнародного суду ООН, «Українська правда»