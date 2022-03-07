Цель уничтожена! Как украинская «Оса» завалила рашистский Су-30

https://racurs.ua/n168092-cel-unichtojena-kak-ukrainskaya-osa-zavalila-rashistskiy-su-30-video.html

Ракурс

ЗСУ збили російський винищувач Су-30 над містом Попасна у Луганській області.

Відео збиття і фото уламків літака оприлюднили у фонді «Повернись живим».

Нам неймовірно приємно, що цей успіх воїнів ППО — і наш з вами успіх. Завдяки вашій небайдужості у 2021 році фонд встановив на «Осах» обладнання на майже 3 млн грн. І, як бачите — це дало результат! Далі — більше! — прокоментували оприлюднені фото та відео у фонді.

«Ракурс» повідомляв, що військові злочинці армії РФ планують активізувати використання своєї авіації для бомбардувань — для цього перекидають до Білорусі авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.