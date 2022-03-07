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ПВО работает - возле Киева и над столицей сбили «Калибр» и два самолета РФ

ПВО работает — возле Киева и над столицей сбили «Калибр» и два самолета РФ (ФОТО)

7 мар 2022, 21:49
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Вечір 7 березня став успішним для системи протиповітряної оборони України. Біля міста Обухів Київської області український льотчик — ас збив російську крилату ракету «Калібр» ракетою «повітря — повітря». Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова.

Це вищий пілотаж! — написав у своїх соцмережах радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він опублікував фото місця падіння і написав, що на місце виїхали місцеві жителі. Саме вони й надіслали фото вирви від вибуху.



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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний тим часом повідомив, що 20.30 і 21.10 ППО збили над Києвом і в околицях столиці два літаки ВКС РФ. Один літак збила система ППО, інший — під час повітряного бою.

Источник: Ракурс


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