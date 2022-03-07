Ужас, от которого хочу проснуться — Шевченко не сдержал слез в эфире

https://racurs.ua/n168102-ujas-ot-kotorogo-hochu-prosnutsya-shevchenko-ne-sderjal-slez-v-efire-video.html

Ракурс

Легендарний український форвард, колишній головний тренер національної збірної Андрій Шевченко, звернувся до українців, які захищають країну від нападу Росії.

Шевченко шокований тим, що відбулося на його батьківщині. Він не зміг стримати сліз в ефірі італійського телебачення, коли відповідав на запитання про повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої країни.

Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жахіття, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей, які не можуть виїхати. Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернусь до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться… Це реальність, — зі сльозами на очах сказав Шевченко в інтерв’ю телеканалу RAI 3.

Раніше Шевченко подякував армії, президенту та людям і пообіцяв робити все можливе, щоб допомогти країні у війні з агресором.