Матеріальну допомогу для постраждалих від війни почали виплачувати. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n168123-6-tys-500-grn-cherez-viynu-yak-ukrayincyam-otrymaty-dopomogu.html

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Матеріальну допомогу для тих, хто втратив роботу через російсько-українську війну, почали виплачувати вже сьогодні, 8 березня.

Українці уже відсьогодні можуть отримати 6 тис. 500 грн в межах програми «єПідтримка». Гроші виплачуватимуть мешканцям областей, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомив глава Міністерстві цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли, — повідомив міністр.

За словами Федорова, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Як отримати 6 тис. 500 грн:

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авторизуйтеся у «Дії» та оберіть послугу «єПідтримка»;

оберіть картку «єПідтримка». Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

натисніть «Отримати допомогу»;

очікуйте зарахування коштів.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про створення спеціального пакету допомоги бізнесу та виробникам.