Наслідки обстрілу Ірпеня, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n168122-meru-irpenya-okupanty-proponuvaly-zdaty-misto-vin-vidmovyvsya-foto.html

Ракурс

Окупанти надіслали меру Ірпеня Олександру Маркушину пропозицію здати місто, обіцяючи в нагороду зберегти життя та покращити матеріальне становище.

На роздуми окупанти дали 24 години, вказавши для контактів російський телефон. Про це Маркушин написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідний скріншот

За словами Маркушина, відповідне повідомлення йому надійшло вчора, о 17.58.

Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли — Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється! — наголосив Маркушин.



.



Мер міста зазначив, що робить окупантами «зустрічну публічну пропозицію» — «протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана».