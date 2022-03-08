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Ракурс
Последствия обстрела Ирпеня, фото: «Укринформ»

Мэру Ирпеня оккупанты предлагали сдать город, он отказался (ФОТО)

8 мар 2022, 11:40
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Окупанти надіслали меру Ірпеня Олександру Маркушину пропозицію здати місто, обіцяючи в нагороду зберегти життя та покращити матеріальне становище.

На роздуми окупанти дали 24 години, вказавши для контактів російський телефон. Про це Маркушин написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідний скріншот

За словами Маркушина, відповідне повідомлення йому надійшло вчора, о 17.58.

Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли — Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється! — наголосив Маркушин.



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Мер міста зазначив, що робить окупантами «зустрічну публічну пропозицію» — «протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана».

Источник: Ракурс


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