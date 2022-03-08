Путин должен признать, что с армией РФ уже покончено. Фото:

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Президента Російської Федерації Володимира Путіна британські чиновники вважають «вичерпаною силою у світі».

У Лондоні наголошують, що з російською окупаційною армією в Україні вже покінчено й Кремль повинен це визнати. Про це 8 березня заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

Що б не сталося, президент Путін — це вичерпана сила у світі, і з ним покінчено, з його армією покінчено… і він повинен це визнати, — наголосив він.

Британський міністр також додав, що міжнародна спільнота об'єдналася проти російської влади. За його словами, Путін перебуває у становищі, коли він завдасть своєму народові величезних економічних проблем.

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Нагадаємо, російська армія в Україні за період з 24 по 7 березня втратила майже 12 тис. осіб. Також за цей період ворог втратив 303 танки, 1 тис. 36 бойових броньованих машин, 120 артилерійських систем, 48 літаків, 80 гелікоптерів та 474 одиниці автомобільної техніки.

Джерело: The Guardian