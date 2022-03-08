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80 гелікоптерів та понад 300 танків — нові дані про втрати ворогаhttps://racurs.ua/ua/n168118-80-gelikopteriv-ta-ponad-300-tankiv-novi-dani-pro-vtraty-voroga.htmlРакурс
Російські війська за період з 24 по 7 березня втратили майже 12 тис. осіб.
Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
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Також за цей період ворог втратив:
- 303 танки;
- 1 тис. 36 бойових броньованих машин;
- 120 артилерійських систем;
- 56 РСЗВ;
- 27 одиниць засобів ППО;
- 48 літаків;
- 80 гелікоптерів;
- 474 одиниці автомобільної техніки;
- три кораблі/катери;
- 60 цистерн з ПММ;
- сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Зазначається, що ці дані уточнюються, їхній підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.